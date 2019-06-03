Brent подешевела до 61,12 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе в понедельник утром упали в цене до 61,12 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,40%.
При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,88 доллара за баррель, потеряв 1,16%.
Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.