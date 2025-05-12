Бренд SOVA создал украшения-мальвы для образов Ziferblat на Евровидении

Ювелирный дом SOVA создал эксклюзивные украшения для сценических образов группы Ziferblat, которая в этом году представляет Украину в конкурсе "Евровидение".

Украшения дополняют образы, разработанные дизайнером Иваном Фроловым — это целостная визуальная история, в центре которой мальва — цветок, который в украинской культуре символизирует память, силу и надежду. Мальвы буквально "прорастают" из костюмов артистов — и продолжается в ювелирных украшениях.

Ювелиры SOVA воплотили этот символ в гиперболизированном двойном перстне для солиста группы и в акцентных подвесах для музыкантов. Форма мальвы в украшениях выведена вручную, линии лепестков — пульсирующие, мягкие, повторяют природные контуры цветка. Эскизы для украшений разработали совместно с Иваном Фроловым.

"Мы верим, что украшения могут говорить. И гордимся, что в этот раз украшения SOVA звучат вместе с голосом Украины. Совместно с Иваном Фроловым мы впервые создавали украшения как часть целостных сценических образов — это работа не только над формой и цветом, но и визуальным кодом номера", — Анна Коваль, коммерческий директор SOVA

Видео со второй репетиции Ziferblat на большой сцене "Евровидения", на котором зрители впервые увидели украшения в образах группы:

Украшения выполнены из серебра и покрыты эмалью ярких цветов — насыщенного малинового, синего и нежно-бирюзового, что продолжают палитру сценических образов.

Каждое украшение — в индивидуальном цвете, что подчеркивает характер каждого из участников.

На обратной стороне украшений — гравировка логотипов SOVA, FROLOV и Ziferblat, как знак творческого единства и уникальной коллаборации: музыки, дизайна и ювелирного искусства.

Все украшения эксклюзивные и изготовлены в единственном экземпляре. На разработку от идеи до реализации украшений понадобилось несколько месяцев. Но не обошлось без вызовов, ведь на первой репетиции группы в Базеле гиперболизированное кольцо солиста Данила украли, и ювелиры создали новый экземпляр за 4 дня. Верим, что это счастливая примета.

Не пропустите выступление группы Ziferblat уже завтра в первом полуфинале Евровидения.