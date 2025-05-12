Бренд SOVA створив прикраси-мальви для образів Ziferblat на Євробаченні
Київ • УНН
Ювелірний дім SOVA розробив ексклюзивні прикраси для гурту Ziferblat, який представляє Україну на Євробаченні. Прикраси у формі мальв доповнюють сценічні образи.
Ювелірний дім SOVA створив ексклюзивні прикраси для сценічних образів гурту Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну у конкурсі "Євробачення".
Прикраси доповнюють образи, розроблені дизайнером Іваном Фроловим — це цілісна візуальна історія, у центрі якої мальва — квітка, яка в українській культурі символізує пам’ять, силу та надію. Мальви буквально "проростають" з костюмів артистів — і продовжується в ювелірних прикрасах.
Ювеліри SOVA втілили цей символ у гіперболізованому подвійному перстні для соліста гурту та в акцентних підвісах для музикантів. Форма мальви у прикрасах виведена вручну, лінії пелюсток — пульсуючі, мʼякі, повторюють природні контури квітки. Ескізи для прикрас розробили спільно з Іваном Фроловим.
"Ми віримо, що прикраси можуть промовляти. І пишаємося, що цього разу прикраси SOVA звучать разом із голосом України. Спільно з Іваном Фроловим ми вперше створювали прикраси як частину цілісних сценічних образів — це робота не лише над формою та кольором, а й візуальним кодом номеру", — Анна Коваль, комерційна директорка SOVA
Відео з другої репетиції Ziferblat на великій сцені "Євробачення", на якому глядачі вперше побачили прикраси в образах гурту:
Прикраси виконані зі срібла та покриті емаллю яскравих кольорів — насиченого малинового, синього та ніжно-бірюзового, що продовжують палітру сценічних образів.
Кожна прикраса — в індивідуальному кольорі, що підкреслює характер кожного з учасників.
На звороті прикрас — гравіювання логотипів SOVA, FROLOV і Ziferblat, як знак творчої єдності та унікальної колаборації: музики, дизайну та ювелірного мистецтва.
Всі прикраси ексклюзивні та виготовлені в єдиному екземплярі. На розробку від ідеї до реалізації прикрас знадобилося кілька місяців. Та не обійшлося без викликів, адже на першій репетиції гурту в Базелі гіперболізовану каблучку соліста Данила поцупили, і ювеліри створили новий екземпляр за 4 дні. Віримо, що це щаслива прикмета.
Не пропустіть виступ гурту Ziferblat вже завтра у першому півфіналі Євробачення.