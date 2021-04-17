Бразильский клуб объявил о подписании экс-игрока "Шахтера" Тайсона
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бразильский клуб сообщил о подписании контракта с полузащитником Тайсоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт команды "Интернансьонал".
Стороны подписали двухлетнее соглашение. Официальная презентация состоится в ближайшие несколько дней.
Цитата
"Он никогда не разрывал отношения с клубом, даже когда покинул "Интернансьонал". Тайсон всегда превозносил нашу команду, где бы ни играл", - прокомментировала подписание игрока пресс-служба бразильцев.
дополнение
Тайсон был в "Интернасьональ" с 2004 по 2010 годы. После этого он играл в Украине за "Металлист" до 2013-го и после - за "Шахтер". В активе выступлений за "оранжево-черных" Тайсон сыграл 299 матчей.