Бразильський клуб оголосив про підписання ексгравця "Шахтаря" Тайсона

Сторони підписали дворічну угоду. Офіційна презентація відбудеться в найближчі декілька днів.

Цитата

"Він ніколи не розривав відносини з клубом, навіть коли покинув "Інтернансьонал". Тайсон завжди звеличував нашу команду, де б не грав", - прокоментувала підписання гравця прес-служба бразильців.

Доповнення

Тайсон був у "Інтернасьоналі" з 2004 по 2010 роки. Після цього він грав в Україні за "Металіст" до 2013-го і після - за "Шахтар". В активі виступів за "помаранчево-чорних" Тайсон зіграв 299 поєдинків.