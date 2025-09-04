Бразильский футболист Неймар унаследует миллиард долларов от бизнесмена, с которым никогда не встречался

Бразильский миллиардер оставил в завещании свое состояние в размере более 1 миллиарда долларов футбольной суперзвезде Неймару. Как пояснил предприниматель, он отождествляет себя со спортсменом и восхищается его человеческими качествами и талантом, хотя лично с ним никогда не встречался. Об этом пишет The Sun, передает УНН.

Считается, что впечатляющее состояние составляет 752 миллиона фунтов стерлингов, сообщает F5. Наследство включает многочисленные активы, в частности недвижимость, инвестиции и акции крупных компаний.

Предприниматель объяснил свой выбор восхищением личностью и карьерой Неймара, указав на его человеческие качества и талант. В интервью изданию Уол таинственный мужчина рассказал, что решение оставить состояние Неймару связано с личными переживаниями.

"Неймар не эгоист, и это редкость в наше время", — добавил он.

Бизнесмен, которому, по слухам, более 30 лет, также упомянул о серьезных проблемах со здоровьем, которые заставили его задуматься о наследстве и передать свои активы человеку, достойному этого, по его мнению. Завещание было официально оформлено еще 12 июня 2025 года, документ подписан в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса.

В юридическом документе неустановленный мужчина заявил, что он "полностью рассудителен, свободен от какого-либо принуждения или побуждения", и что решение было принято исключительно из-за его "отождествления себя с игроком".

