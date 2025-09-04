Бразильский футболист Неймар унаследует миллиард долларов от бизнесмена, с которым никогда не встречался

$41.370.01
17:30 • 7804 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39 • 15965 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 18185 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 22618 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 27145 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 25284 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 21256 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 44507 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40858 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 43656 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 287433 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 281086 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 278913 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 271486 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 34976 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть18:50 • 2392 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 28763 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 23471 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 44505 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 41957 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Венгрия
Чернигов
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 12512 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 28766 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 13747 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 19442 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 21452 просмотра
Фейковые новости
Financial Times
9К720 Искандер
Шахед-136
R-360 Нептун

Бразильский футболист Неймар унаследует миллиард долларов от бизнесмена, с которым никогда не встречался

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Бразильский миллиардер завещал более 1 миллиарда долларов футболисту Неймару, восхищаясь его человеческими качествами и талантом. Официальное завещание оформлено 12 июня 2025 года.

Бразильский футболист Неймар унаследует миллиард долларов от бизнесмена, с которым никогда не встречался

Бразильский миллиардер оставил в завещании свое состояние в размере более 1 миллиарда долларов футбольной суперзвезде Неймару. Как пояснил предприниматель, он отождествляет себя со спортсменом и восхищается его человеческими качествами и талантом, хотя лично с ним никогда не встречался. Об этом пишет The Sun, передает УНН.

Считается, что впечатляющее состояние составляет 752 миллиона фунтов стерлингов, сообщает F5. Наследство включает многочисленные активы, в частности недвижимость, инвестиции и акции крупных компаний.

Предприниматель объяснил свой выбор восхищением личностью и карьерой Неймара, указав на его человеческие качества и талант. В интервью изданию Уол таинственный мужчина рассказал, что решение оставить состояние Неймару связано с личными переживаниями.

"Неймар не эгоист, и это редкость в наше время", — добавил он.

Бизнесмен, которому, по слухам, более 30 лет, также упомянул о серьезных проблемах со здоровьем, которые заставили его задуматься о наследстве и передать свои активы человеку, достойному этого, по его мнению. Завещание было официально оформлено еще 12 июня 2025 года, документ подписан в присутствии двух свидетелей и заместителя нотариуса.

В юридическом документе неустановленный мужчина заявил, что он "полностью рассудителен, свободен от какого-либо принуждения или побуждения", и что решение было принято исключительно из-за его "отождествления себя с игроком".

Очередная потеря перед Францией в отборе к ЧМ: Яремчук получил повреждение и не сыграет за сборную04.09.25, 20:51 • 1494 просмотра

Алена Уткина

СпортНовости Мира