Бразильський футболіст Неймар успадкує мільярд доларів від бізнесмена, з яким ніколи не зустрічався

Бразильський мільярдер залишив у заповіті свій статок у розмірі понад 1 мільярд доларів футбольній суперзірці Неймару. Як пояснив підприємець, він ототожнює себе зі спортсменом і захоплюється його людськими якостями та талантом, хоча особисто з ним ніколи не зустрічався. Про це пише The Sun передає УНН.

Вважається, що вражаючий статок становить 752 мільйони фунтів стерлінгів, повідомляє F5. Спадщина включає численні активи, зокрема нерухомість, інвестиції та акції великих компаній.

Підприємець пояснив свій вибір захватом від особистості та кар'єри Неймара, вказавши на його людські якості та талант. В інтерв'ю виданню Уол таємничий чоловік розповів, що рішення залишити стан Неймару пов'язано з особистими переживаннями.

"Неймар не егоїст, і це рідкість в наш час", — додав він.

Бізнесмен, якому чути понад 30 років, також згадав про серйозні проблеми зі здоров'ям, які змусили його задуматися про спадщину і передати свої активи людині, гідній цього, на його думку. Заповіт було офіційно оформлено ще 12 червня 2025 року, документ підписано в присутності двох свідків і заступника нотаріуса.

У юридичному документі невстановлений чоловік заявив, що він "повністю розсудливий, вільний від будь-якого примусу чи спонукання", і що рішення було прийнято виключно через його "ототожнення себе гравцем".

Чергова втрата перед Францією у відборі до ЧС: Яремчук отримав пошкодження і не зіграє за збірну