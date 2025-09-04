Бразильський футболіст Неймар успадкує мільярд доларів від бізнесмена, з яким ніколи не зустрічався

$41.370.01
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
14:39 • 15314 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 17802 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 22276 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 26844 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 25166 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 21179 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 44279 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 40820 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 43619 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 44265 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній арені
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Бразильський футболіст Неймар успадкує мільярд доларів від бізнесмена, з яким ніколи не зустрічався

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Бразильський мільярдер заповів понад 1 мільярд доларів футболісту Неймару, захоплюючись його людськими якостями та талантом. Офіційний заповіт оформлено 12 червня 2025 року.

Бразильський футболіст Неймар успадкує мільярд доларів від бізнесмена, з яким ніколи не зустрічався

Бразильський мільярдер залишив у заповіті свій статок у розмірі понад 1 мільярд доларів футбольній суперзірці Неймару. Як пояснив підприємець, він ототожнює себе зі спортсменом і захоплюється його людськими якостями та талантом, хоча особисто з ним ніколи не зустрічався. Про це пише The Sun передає УНН.

Вважається, що вражаючий статок становить 752 мільйони фунтів стерлінгів, повідомляє F5. Спадщина включає численні активи, зокрема нерухомість, інвестиції та акції великих компаній.

Підприємець пояснив свій вибір захватом від особистості та кар'єри Неймара, вказавши на його людські якості та талант. В інтерв'ю виданню Уол таємничий чоловік розповів, що рішення залишити стан Неймару пов'язано з особистими переживаннями. 

"Неймар не егоїст, і це рідкість в наш час", — додав він.

Бізнесмен, якому чути понад 30 років, також згадав про серйозні проблеми зі здоров'ям, які змусили його задуматися про спадщину і передати свої активи людині, гідній цього, на його думку. Заповіт було офіційно оформлено ще 12 червня 2025 року, документ підписано в присутності двох свідків і заступника нотаріуса.

У юридичному документі невстановлений чоловік заявив, що він "повністю розсудливий, вільний від будь-якого примусу чи спонукання", і що рішення було прийнято виключно через його "ототожнення себе гравцем".

Чергова втрата перед Францією у відборі до ЧС: Яремчук отримав пошкодження і не зіграє за збірну

Альона Уткіна

СпортНовини Світу