Бразилия и Франция спустили на воду третью подводную лодку в рамках оборонного партнерства

Президенты Франции Эммануэль Макрон и и Бразилии Луис Инасио Лула да Силва вместе отпраздновали спуск на воду третьей бразильской подводной лодки французского производства. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euractiv.

Детали

Церемония прошла на бразильской военно-морской базе в Итагуаи вблизи Рио-де-Жанейро. Президенты подчеркнули важность оборонного партнерства между их странами во времена серьезных мировых беспорядков. С помощью Франции Бразилия построила здесь третью из четырех запланированных дизельных ударных подводных лодок. Четвертая подводная лодка будет спущена на воду в 2025 году.

Общая стоимость строительства достигает 10 млрд долларов.

Контекст

Строительство подводных лодок было предусмотрено соглашением 2008 года между Лулой и бывшим президентом Франции Николя Саркози, которое также включало покупку 50 вертолетов Caracal.

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Бразилия также планирует построить свою первую атомную подводную лодку, хотя пока этот проект значительно задерживается. Французский производитель военно-морской обороны Naval Group поддерживает проектирование и строительство этой подводной лодки, за исключением ядерного котла, который разрабатывают бразильцы.

Бразилиа, однако, пытается убедить Париж увеличить передачу технологий, чтобы помочь ей интегрировать реактор в подводную лодку и продать ей оборудование, связанное с ядерной силовой установкой. Франция не спешит передавать такие технологии из-за проблем распространения ядерного оружия.

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