Брайант посмертно награжден премией "Эмми"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Легендарного экс-игрока НБА Коби Брайанта посмертно наградили премией “Эмми” за благотворительность, вклад в развитие местных сообществ и вдохновения, сообщает УНН со ссылкой на Twitter “Television Academy”.
Легендарный композитор и друг Брайанта — Джон Уильямс получил награду от имени семьи Брайанта.
Примечательно, что “Эмми” считается телевизионным аналогом таких наград, как “Оскар” (для кино) и “Грэмми” (для музыки). Брайанту в 2018 году также удалось завоевать “Оскар”.
Напомним, что Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джиа летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил.
Как писал УНН, в честь Брайанта переименовали площади и улицы в Италии и США.