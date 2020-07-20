Брайанта посмертно нагороджено премією "Еммі"

Легендарний композитор і друг Брайанта — Джон Вільямс, отримав нагороду від імені родини Брайанта.

Примітно, що “Еммі” вважається телевізійним аналогом таких нагород, як “Оскар” (для кіно) і “Греммі” (для музики). Брайанту в 2018-му році також вдалося завоювати “Оскар”.

Нагадаємо, що Брайант загинув 26 січня в результаті краху особистого вертольота. Він разом з 13-річною дочкою Джіа летів на юніорський баскетбольний матч. З дев’яти пасажирів ніхто не вижив.

Як писав УНН, на честь Брайанта перейменували площі та вулиці в Італії та США.