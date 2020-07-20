Брайанта посмертно нагороджено премією "Еммі"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Легендарному ексгравцеві НБА Кобі Брайанту посмертно нагороджено премією "Еммі" за благодійність, внесок в розвиток місцевих громад та натхнення, повідомляє УНН з посиланням на Twitter "Television Academy".
Легендарний композитор і друг Брайанта — Джон Вільямс, отримав нагороду від імені родини Брайанта.
Примітно, що “Еммі” вважається телевізійним аналогом таких нагород, як “Оскар” (для кіно) і “Греммі” (для музики). Брайанту в 2018-му році також вдалося завоювати “Оскар”.
Нагадаємо, що Брайант загинув 26 січня в результаті краху особистого вертольота. Він разом з 13-річною дочкою Джіа летів на юніорський баскетбольний матч. З дев’яти пасажирів ніхто не вижив.
Як писав УНН, на честь Брайанта перейменували площі та вулиці в Італії та США.