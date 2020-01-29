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На честь Брайанта відбудеться перейменування площі та вулиці в Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Площа італійського міста Реджо-Емілія носитиме ім'я баскетболіста Кобі Брайанта. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова міста Лука Веккі, передає УНН.

На честь Брайанта відбудеться перейменування площі та вулиці в Італії

У місті Реджо-Емілія в якому виступав на професійному рівні батько Кобі, планують назвати площу на честь Брайанта.

"Його посмішка, його любов до баскетболу прийшла із середини. Частинка Реджіо Емілія увійшла назавжди в нього, як він розповів кілька років тому, коли повертався до нашого міста. Наше місто він називав своїм другим "будинком". Спочивай з миром, Кобі, Реджіо-Емілія тебе не забуде", заявив мер міста.

Крім того, у місті Рієті назвуть вулицю іменем загиблої легенди НБА.

Примітно, що баскетболіст проживав з 1984 по 1986 рік в Рієті. Саме тут він займався боксом і відвідував початкову школу.

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