В честь Брайанта состоится переименование площади и улицы в Италии

В городе Реджо-Эмилия в котором выступал на профессиональном уровне отец Коби, планируют назвать площадь в честь Брайанта.

"Его улыбка, его любовь к баскетболу пришла изнутри. Частичка Реджио Эмилия вошла навсегда в него, как он рассказал несколько лет назад, когда возвращался в наш город. Наш город он называл своим вторым" домом ". Покойся с миром, Коби, Реджио -Емилия тебя не забудет", заявил мэр города.

Кроме того, в городе Риети назовут улицу именем погибшей легенды НБА.

Примечательно, что баскетболист проживал с 1984 по 1986 год в Риети. Именно здесь он занимался боксом и посещал начальную школу.