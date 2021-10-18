Не хватает 2,2 млрд грн на больничные и декретные: где Кабмин будет искать деньги для Фонда соцстрахования
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Фонде социального страхования рассказали, что сейчас есть задолженность по материальному обеспечению 2,2 млрд гривен (больничные, декретные и т.д.), около 200 тысяч лиц. Учитывая, что бюджет Фонда состоит почти полностью из доли ЕСВ (единого социального взноса), то долг будет решаться с финансовой помощью правительства, рассказал УНН аналитик института Grouford Виктор Скаршевский.
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“Мы видим, что план ЕСВ перевыполняется. Даже посмотреть на похожую ситуацию в Пенсионном фонде, который отчитался о перевыполнении плана поступлений от ЕСВ на 6,3 миллиарда. Аналогично с поступлениями ЕСВ в Фонде соцстрахования, они больше, чем предполагалось. Дефицит произошел из-за скачка роста обращений граждан. 2,2 млрд гривен задолженности, много или мало? Бюджет всего Фонда 32 млрд, так что долг составляет больше 6% от всего бюджета. Это достаточно серьезная сумма”, - поясняет аналитик.
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По словам Скаршевского, решить задолженность, увеличив доходы Фонда, не получится, так как поступления ЕСВ и так перевыполнены.
“Поэтому выход один - до конца года покрыть долг с помощью дотаций из госбюджета. Например, похожая ситуация была в Пенсионном фонде. На прошлой неделе его бюджет увеличили на 18,5 млрд гривен. Еще 5 млрд перебросили из госбюджета. Вопрос с Фондом соцстрахования будет решать в ближайшее время правительство и Верховная Рада”, - поясняет аналитик.
Контекст
Напомним, в январе-сентябре 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные по временной потере трудоспособности на сумму более 10,9 миллиарда гривен - это на 56,1%, или 3,9 млрд грн больше, чем за тот же период 2020 года.