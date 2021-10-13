Виплата лікарняних: соцстрах повідомив про дефіцит коштів у 2,2 мільярда

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"За підсумками вересня 2021 року, на рахунок Фонду соціального страхування України надійшло 2,594 мільярда гривень частки ЄСВ. Потреба у видатках на допомоги і страхові виплати (без врахування адмінвидатків) за цей же період склала 4,789 млрд гривень, враховуючи заборгованість з фінансування лікарняних, декретних і допомог на поховання, що накопичилась на початок місяця", - йдеться у повідомленні Фонду соціального страхування.

Так, перевищення потреби у видатках над фактичними доходами від частки ЄСВ, з якої складається бюджет Фонду, становило 2,2 мільярда гривень.

Деталі

У ФССУ зауважують: потреба у видатках перевищує доходи від частки ЄСВ упродовж усього 2021 року та корелює із зростанням сум допомог за лікарняними, виданими у тому числі в разі лікування від COVID-19.

"У зв’язку із зростанням кількості лікарняних листків, які передаються до Фонду на оплату, а також через системне зменшення упродовж декількох років відсотку частки ЄСВ, яка направляється до бюджету ФССУ (загалом майже на 5%, що у грошовому еквіваленті розрахунково дорівнює близько 16 млрд грн недоотриманих коштів), сьогодні наявні затримки у фінансуванні матеріального забезпечення. Однак, попри збільшення стандартних строків фінансування матеріального забезпечення, усі види допомог надаються Фондом у повному обсязі", - зауважили у фонді.

Фонд соціального страхування, як вказано, направляє кошти на матеріальне забезпечення і страхові виплати кожного дня, по мірі сплати єдиного внеску страхувальниками.

Довідково

Бюджет Фонду соціального страхування України майже повністю складається з частки ЄСВ. Увесь обсяг сплаченого єдиного внеску розподіляється між ФССУ, Пенсійним фондом і Фондом соцстрахування на випадок безробіття відповідно до визначених урядом пропорцій. Так, до бюджету ФССУ надходить частка ЄСВ у 9,5727% від 100% обсягу єдиного внеску.