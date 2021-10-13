Выплата больничных: соцстрах сообщил о дефиците средств в 2,2 миллиарда

КИЕВ. 13 октября. УНН. Потребность в расходах на больничные на фоне COVID-19 и страховые выплаты превысила поступления на 2,2 млрд грн в сентябре. В связи с ростом количества больничных и системным уменьшением процента доли ЕСВ, направляемой в бюджет Фонда соцстрахования, сегодня имеются задержки в финансировании материального обеспечения. Об этом сообщили УНН в ФССУ.