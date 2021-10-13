Выплата больничных: соцстрах сообщил о дефиците средств в 2,2 миллиарда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Потребность в расходах на больничные на фоне COVID-19 и страховые выплаты превысила поступления на 2,2 млрд грн в сентябре. В связи с ростом количества больничных и системным уменьшением процента доли ЕСВ, направляемой в бюджет Фонда соцстрахования, сегодня имеются задержки в финансировании материального обеспечения. Об этом сообщили УНН в ФССУ.
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"По итогам сентября 2021 года, на счет Фонда социального страхования Украины поступило 2,594 миллиарда гривен доли ЕСВ. Потребность в расходах на пособия и страховые выплаты (без учета админрасходов) за этот же период составила 4,789 миллиарда гривен, учитывая задолженность по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, накопившуюся на начало месяца", - говорится в сообщении Фонда социального страхования.
Так, превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, с которой составляется бюджет Фонда, составил 2,2 миллиарда гривен.
Детали
В ФССУ отмечают: потребность в расходах превышает доходы от доли ЕСВ в течение всего 2021 года и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным, выданным в том числе в случае лечения от COVID-19.
"В связи с ростом количества больничных листов, которые передаются в Фонд на оплату, а также из-за системного уменьшения на протяжении нескольких лет процента доли ЕСВ, направляемой в бюджет ФССУ (всего почти на 5%, что в денежном эквиваленте расчетно составляет около 16 млрд грн недополученных средств), сегодня имеются задержки в финансировании материального обеспечения. Однако, несмотря на увеличение стандартных сроков финансирования материального обеспечения, все виды пособий предоставляются Фондом в полном объеме", - отметили в фонде.
Фонд социального страхования, как указано, направляет средства на материальное обеспечение и страховые выплаты каждый день, по мере уплаты единого взноса страхователями.
Справка
Бюджет Фонда социального страхования Украины почти полностью состоит из доли ЕСВ. Весь объем уплаченного единого взноса распределяется между ФССУ, Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования на случай безработицы в соответствии с определенными правительством пропорциями. Так, в бюджет ФССУ поступает доля ЕСВ в 9,5727% от 100% объема единого взноса.