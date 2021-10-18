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Бракує 2,2 млрд грн на лікарняні та декретні: де Кабмін буде шукати гроші для Фонду соцстрахування

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Фонді соціального страхування розповіли, що зараз є заборгованість щодо матеріального забезпечення у 2,2 млрд гривень (лікарняні, декретні тощо), близько 200 тис. осіб. З огляду на те, що бюджет Фонду складається майже повністю з частки ЄСВ (єдиного соціального внеску), то питання боргу буде вирішуватися за фінансової допомоги уряду, розповів УНН аналітик інституту Grouford Віктор Скаршевський.

Цитата:

"Ми бачимо, що план ЄСВ перевиконується. Навіть подивитися на схожу ситуацію в Пенсійному фонді, який відзвітував про перевиконання плану надходжень від ЄСВ на 6,3 мільярда. Аналогічно з надходженнями ЄСВ у Фонді соцстрахування, вони більше, ніж передбачалося. Дефіцит стався через стрибок зростання звернень громадян. 2,2 млрд гривень заборгованості, багато чи мало? Бюджет усього Фонду 32 млрд, так що борг становить більше ніж 6% від всього бюджету. Це досить серйозна сума", - пояснює аналітик.

Доповнимо

За словами Скаршевського, вирішити питання заборгованості, збільшивши доходи Фонду, не вийде, адже надходження ЄСВ і так перевиконані.

"Тому вихід один - до кінця року покрити борг за допомогою дотацій з держбюджету. Наприклад, схожа ситуація була в Пенсійному фонді. Минулого тижня його бюджет збільшили на 18,5 млрд гривень. Ще 5 млрд перекинули з держбюджету. Питання з Фондом соцстрахування будуть вирішувати найближчим часом уряд і Верховна Рада", - пояснює аналітик.

Контекст

Нагадаємо, у січні-вересні 2021 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування лікарняні з тимчасової втрати працездатності на суму понад 10,9 мільярда гривень - це на 56,1%, або 3,9 млрд грн більше, ніж за той же період 2020 року.

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