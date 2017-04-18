Браконьерство грозит выживанию знаковых видов животных и растений

Фонд исследовал виды животных и растений, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Как сообщается в отчете организации по результатам исследования, на территории почти половины из 200 объектов дикой природы, признанных мировым наследием ЮНЕСКО, процветает браконьерство.

По заключению Фонда, среди видов, существованию которых браконьерство угрожает больше всего — яванские носороги и дикие тигры. Так, национальный парк Уджунг Кулон в Индонезии стал последней домом для яванских носорогов.

Отмечается, что в период с 1970 по 2012 год численность видов дикой природы сократилась почти на 60%.

По данным отчета, наблюдается не просто периодическое незаконное браконьерство или вырубка леса, а организованная преступная деятельность. Нелегальная торговля в этой сфере оценивается в 19 млрд долларов в год, а нелицензированная торговля древесиной стала причиной уничтожения 90% лесов в тропиках.

Как сообщал УНН, из-за браконьерства, региональных конфликтов и расширения сельскохозяйственных угодий популяция жирафов на Земле за последние 30 лет сократилась почти на 40%.