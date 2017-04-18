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Браконьєрство загрожує виживанню знакових видів тварин і рослин

Браконьєрство загрожує виживанню знакових видів тварин і рослин

Київ • УНН

 • 9442 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, браконьєрство і незаконне вирубування лісів загрожують виживанню деяких із найбільш знакових видів тварин і рослин, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Фонд дослідив ті види тварин і рослин, які охороняються Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення. Як повідомляється у звіті організації за результатами дослідження, на території майже половини з 200 об'єктів дикої природи, визнаних світовою спадщиною ЮНЕСКО, процвітає браконьєрство.

За висновками Фонду, серед видів, існуванню яких браконьєрство загрожує найбільше – яванські носороги і дикі тигри. Так, національний парк Уджунг Кулон в Індонезії є останньою домівкою для яванських носорогів.

Зазначається, що в період з 1970 по 2012 рік чисельність видів дикої природи скоротилася майже на 60%.

За даними звіту, спостерігається не просто періодичне незаконне браконьєрство чи вирубування лісу, а організована злочинна діяльність. Нелегальна торгівля у цій сфері оцінюється у 19 млрд доларів на рік, а неліцензована торгівля деревиною стала причиною знищення 90% лісів у тропіках.

Як повідомляв УНН, через браконьєрство, регіональні конфлікти і розширення сільськогосподарських угідь популяція жирафів на Землі за останні 30 років скоротилася майже на 40%.

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