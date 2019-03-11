Браконьеры выловили в Азовском море 3,5 тонны рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Бердянске Запорожской области выявлен факт незаконного вылова 3,5 тонн рыбы без документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.
"В Бердянске Запорожской области пограничные оперативные подразделения совместно с полицией и представителями рыбного хозяйства, в процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области, выявили факт незаконного вылова рыбы без документов, причинившее существенный вред", - говорится в сообщении.
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Во время обысков обнаружено почти 3,5 тонны рыбы, выловленной без надлежащего разрешения в территориальных водах Украины.
Правоохранители изъяли документацию, средства для ловли рыбы, и именно рыболовецкое судно.
В действиях нарушителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 249 УК Украины "Незаконное занятие рыбным; звериным или другим йодным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред". В настоящее время проводятся следственные действия.
Напомним, пограничники Бердянского отряда и оперативного подразделения Азово-Черноморского регионального управления во время мероприятий патрулирование контролируемых пограничных районов обнаружили правонарушителя, который занимался незаконным выловом пиленгаса и камбалы.