Сітки та риба на 30 тисяч гривень: біля Арабатської стрілки затримали браконьєра
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Прикордонники Бердянського загону та оперативного підрозділу Азово-Чорноморського регіонального управління під час заходів патрулювання контрольованих прикордонних районів виявили правопорушника, який займався незаконним виловом піленгасів та камбали, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Прикордонний наряд відділу “Генічеськ” затримав 32-річного місцевого жителя на узбережжі протоки Промоїна. Чоловік за допомогою заборонених знарядь лову здійснював вилов піленгасів та камбали.
По даному факту прикордонники повідомили представників Національної поліції та Азовського рибоохоронного патруля.
Знаряддя лову та здобуті незаконним шляхом водні живі ресурси правоохоронці вилучили. За результатами підрахунку сума збитку державі склала більше 30 тисяч гривень.
Тепер на порушника чекає відповідальність, передбачена ст. 85 КУпАП “Порушення правил використання об’єктів тваринного світу”. Крім того, направлене повідомлення про виявлення ознак злочину за ст. 249 ККУ “Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом”.
Нагадаємо, на Херсонщині затримали браконьєрів на вилові креветок.