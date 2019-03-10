Сети и рыба на 30 тыс. гривен: возле Арабатской стрелки задержали браконьера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Пограничники Бердянского отряда и оперативного подразделения Азово-Черноморского регионального управления во время мероприятий патрулирования контролируемых пограничных районов обнаружили правонарушителя, который занимался незаконным выловом пиленгаса и камбалы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Пограничный наряд отдела “Геническ” задержал 32-летнего местного жителя на побережье пролива Промоина. Мужчина с помощью запрещенных орудий лова осуществлял вылов пиленгаса и камбалы.
По данному факту пограничники сообщили представителям Национальной полиции и Азовского рыбоохранного патруля.
Орудия лова и полученные незаконным путем водные живые ресурсы правоохранители изъяли. По результатам подсчета сумма ущерба государству составила более 30 тыс. гривен.
Теперь нарушителя ждет ответственность, предусмотренная ст. 85 КоАП “Нарушение правил использования объектов животного мира”. Кроме того, направлено уведомление об обнаружении признаков преступления по ст. 249 УК “Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом”.
Напомним, в Херсонской области задержали браконьеров на вылове креветок.