На Херсонщині затримали браконьєрів на вилові креветок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Учора під час патрулювання берегової смуги на узбережжі Каланчацької затоки, неподалік від населеного пункту Новоукраїнка, прикордонники Херсонського загону запобігли незаконному вилову водних живих ресурсів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
У воді біля берега військовослужбовці виявили п’ять ятерів з уловом креветки та бичків загальною вагою 60 кілограмів. За таку здобич браконьєри могли б отримати 150 тисяч гривень.
У відповідності до статті 63 Закону України "Про тваринний світ" виявлені водні живі ресурси прикордонники випустили у природнє середовище, а заборонені знаряддя лову передали працівникам рибоохорони.
Як повідомляв УНН, прикордонники затримали трьох браконьєрів на вилові понад 120 кг риби.