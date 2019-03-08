В Херсонской области задержали браконьеров на вылове креветок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Вчера во время патрулирования береговой полосы на побережье Каланчакской залива, неподалеку от населенного пункта Новоукраинка, пограничники Херсонского отряда предотвратили незаконный вылов водных живых ресурсов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
В воде у берега военнослужащие обнаружили пять сетей с уловом креветки и бычков общим весом 60 килограммов. За такую добычу браконьеры могли бы получить 150 000 гривен.
В соответствии со статьей 63 Закона Украины "О животном мире" обнаруженые водные живые ресурсы пограничники выпустили в естественную среду, а запрещенные орудия лова передали работникам рыбоохраны.
Как сообщал УНН, пограничники задержали трех браконьеров на отлове более 120 кг рыбы.