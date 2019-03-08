В Херсонской области задержали браконьеров на вылове креветок

В воде у берега военнослужащие обнаружили пять сетей с уловом креветки и бычков общим весом 60 килограммов. За такую добычу браконьеры могли бы получить 150 000 гривен.

В соответствии со статьей 63 Закона Украины "О животном мире" обнаруженые водные живые ресурсы пограничники выпустили в естественную среду, а запрещенные орудия лова передали работникам рыбоохраны.



Как сообщал УНН, пограничники задержали трех браконьеров на отлове более 120 кг рыбы.