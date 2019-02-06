Прикордонники затримали трьох браконьєрів на вилові понад 120 кг риби

“На річці Дністер спільним прикордонним нарядом за участі морських прикордонників затримано троє чоловіків, які на човні, використовуючи заборонені знаряддя лову в браконьєрський спосіб здійснювали вилов риби. На момент затримання улов складав понад 120 кг. У взаємодії із Держрибнаглядом живу рибу було випущено у водойму, а нанесену шкоду державі фахівці оцінили в суму майже 14 тис. грн”, — йдеться у повідомленні прес-центру ДПС України.

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Як повідомляв УНН, наприкінці січня, у пункті пропуску для морського торгового сполучення “Южний”, прикордонники Одеського загону заборонили вісьмом морякам з Російської Федерації в’їзд в Україну на три роки, через незаконне відвідування Криму.