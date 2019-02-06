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Прикордонники затримали трьох браконьєрів на вилові понад 120 кг риби

Прикордонники затримали трьох браконьєрів на вилові понад 120 кг риби

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Під час патрулювання на річці Дністер морськими прикордонниками затримано троє браконьєрів, які здійснили вилов риби майже на 14 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну прикордонну службу (ДПС) України.

“На річці Дністер спільним прикордонним нарядом за участі морських прикордонників затримано троє чоловіків, які на човні, використовуючи заборонені знаряддя лову в браконьєрський спосіб здійснювали вилов риби. На момент затримання улов складав понад 120 кг. У взаємодії із Держрибнаглядом живу рибу було випущено у водойму, а нанесену шкоду державі фахівці оцінили в суму майже 14 тис. грн”, — йдеться у повідомленні прес-центру ДПС України.

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Як повідомляв УНН, наприкінці січня, у пункті пропуску для морського торгового сполучення “Южний”, прикордонники Одеського загону заборонили вісьмом морякам з Російської Федерації в’їзд в Україну на три роки, через незаконне відвідування Криму.

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