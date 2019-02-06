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Курсанти Морської охорони пройшли іспити з вогневої підготовки

Курсанти Морської охорони пройшли іспити з вогневої підготовки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Моряки-прикордонники продовжують відпрацювали навчальні маневри. Зокрема, курсантів Навчального центру Морської охорони пройшли іспити з вогневої підготовки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

"У Маріуполі бійці спеціального підрозділу "Дозор-М" в рамках професійної підготовки відпрацьовували вправи із парного занурення та надання екстреної допомоги аварійному водолазу", - йдеться в повідомленні.

Щотижня, окрім бойових чергувань, моряки-прикордонники тренуються в залах, на полігонах, в басейні, для того, щоб бути напоготові будь-якої миті виконати поставлену задачу. Чи то перевірка корабельно-катерного складу та гідроспоруд стоянки на предмет імовірної протиправної діяльності диверсійних елементів, чи то перевірка підводної частини суден закордонного прямування на предмет виявлення облаштувань схованок чи використання конструктивних особливостей суден для переправки контрабанди, зброї, наркотиків тощо.

У молодих бійців, курсантів Навчального центру Морської охорони призову осінь-2018, пройшли іспити з вогневої підготовки.

"Зокрема 24 курсанти навчального дивізіону з автомата Калашникова АКС-74 вправлялися у стрільбі на влучність, спареними пострілами та з обмеженням часу. Другим етапом стало метання бойової гранати. Усі бійці успішно склали іспити і, отримавши сертифікати про володіння новою морською спеціальністю, роз’їхалися до підрозділів своєї подальшої служби за розподілом", - зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, на полігоні оперативного командування "Захід" військові інструктори ЗСУ відпрацювали тактику ведення дій підрозділів за стандартами НАТО.

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