Курсанты Морской охраны прошли экзамены по огневой подготовке

"В Мариуполе бойцы специального подразделения "Дозор-М" в рамках профессиональной подготовки отрабатывали упражнения с парного погружения и оказания экстренной помощи аварийному водолазу", - говорится в сообщении.

Еженедельно, кроме боевых дежурств, моряки-пограничники тренируются в залах, на полигонах, в бассейне, для того, чтобы быть наготове в любой момент выполнить поставленную задачу. То проверка корабельно-катерного состава и гидросооружений стоянки на предмет возможной противоправной деятельности диверсионных элементов, то проверка подводной части судов заграничного следования на предмет выявления устройств тайников или использования конструктивных особенностей судов для переправки контрабанды, оружия, наркотиков и тому подобное.

У молодых бойцов, курсантов Учебного центра Морской охраны призыва осень-2018, прошли экзамены по огневой подготовке.

"В частности 24 курсанта учебного дивизиона из автомата Калашникова АКС-74 упражнялись в стрельбе на меткость, спаренными выстрелами и с ограничением времени. Вторым этапом стало метание боевой гранаты. Все бойцы успешно сдали экзамены и получив сертификаты о владении новой морской специальности, разъехались в подразделения своей дальнейшей службы по распределению", - отметили в ГПСУ.

Напомним, на полигоне оперативного командования "Запад" военные инструкторы ВСУ отработали тактику ведения действий подразделений по стандартам НАТО.