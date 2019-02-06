Пограничники задержали трех браконьеров при вылове более 120 кг рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Во время патрулирования на реке Днестр морскими пограничниками задержаны трое браконьеров, которые осуществили вылов рыбы почти на 14 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Украины.
"На реке Днестр общим пограничным нарядом с участием морских пограничников задержаны трое мужчин, которые на лодке, используя запрещенные орудия лова в браконьерский способ осуществляли ловлю рыбы. На момент задержания улов составлял более 120 кг. Во взаимодействии с Держрыбнадзор живую рыбу выпустили в водоем, а нанесенный ущерб государству специалисты оценили в сумму около 14 тыс. грн", - говорится в сообщении пресс-центра ГПС Украины.
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Как сообщал УНН, в конце января в пункте пропуска для морского торгового сообщения "Южный", пограничники Одесского отряда запретили восьми моряков из Российской Федерации въезд в Украину на три года, из-за незаконного посещения Крыма.