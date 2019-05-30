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6 марта, 19:19 • 136920 просмотра

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БПП не будет голосовать за отставку Гройсмана

БПП не будет голосовать за отставку Гройсмана

Киев  •  УНН

 • 21259 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" на заседании рассмотрела вопрос о позиции относительно отставки премьер-министра Владимира Гройсмана. БПП не собирается голосовать за отставку Гройсмана. Об этом УНН сообщил источник в БПП.

"А что это даст? По факту мы получим то же правительство, просто с приставкой вио (временно исполняющие обязанности), на наш взгляд это алогично. Нового правительства не будет, сформировать его нет возможности, поскольку нет коалиции. Все уже заняты избирательным процессом. А просто поддерживать популизм и предвыборный пиар, мы не видим смысла", - сообщил УНН источник.

Решение было принято почти единогласно.

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Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

Как сообщал УНН, ВО "Батькивщина" во время заседания Верховной Рады в четверг, 30 мая, будет голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кроме того, профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гройсмана.

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