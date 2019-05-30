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БПП не буде голосувати за відставку Гройсмана

БПП не буде голосувати за відставку Гройсмана

Київ • УНН

 • 21260 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Фракція "Блок Петра Порошенка" на засіданні розглянула питання щодо позиції відносно відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. БПП не збирається голосувати за відставку Гройсмана. Про це УНН повідомило джерело у БПП.

"А що воно дасть? По факту ми отримаємо той самий уряд, просто з приставкою тво ( тимчасово виконуючі обов'язки), на наш погляд це алогічно. Нового уряду не буде, сформувати його нема можливості, так як нема коаліції. Всі вже зайняті виборчим процесом. А просто підтримувати популізм і передвиборчий піар, ми не бачимо сенсу", - повідомило УНН джерело.

Рішення було прийнято майже одноголосно. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Свобода" буде голосувати за відставку Гройсмана

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрована заява прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.

Як повідомляв УНН, ВО "Батьківщина" під час засідання Верховної Ради у четвер, 30 травня, буде голосувати за відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Крім того, профільний комітет рекомендував Раді розглянути відставку Гройсмана.

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