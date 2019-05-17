БПП хочет создать новую коалицию

"Если этот курс, который будет предложен депутатами разных фракций, будет полностью совпадать с тем курсом, которого придерживался "Блок Петра Порошенко", то все может быть. Если после выборов все пришли в себя и готовы дальше двигаться теми реформами, которые мы вместе - и оппозиция, и коалиция - голосовали, то увидим", - сказала Луценко.



Относительно вероятного объединения на выборах БПП с "Народным Фронтом", она прокомментировала, что несмотря на сотрудничество, это не значит, что они должны идти единым списком.



Напомним, что сегодня, 17 мая, спикер парламента Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции, после заявления "Народного Фронта" о выходе из нее.



Фракция "Самопомощь" не видит возможности вхождения в новую коалицию.