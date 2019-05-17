БПП хочет создать новую коалицию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" готова присоединиться к созданию новой коалиции в парламенте, при условии продолжения того курса, который проводила коалиция ранее. Об этом сообщила заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко во время брифинга, сообщает УНН.
"Если этот курс, который будет предложен депутатами разных фракций, будет полностью совпадать с тем курсом, которого придерживался "Блок Петра Порошенко", то все может быть. Если после выборов все пришли в себя и готовы дальше двигаться теми реформами, которые мы вместе - и оппозиция, и коалиция - голосовали, то увидим", - сказала Луценко.
Относительно вероятного объединения на выборах БПП с "Народным Фронтом", она прокомментировала, что несмотря на сотрудничество, это не значит, что они должны идти единым списком.
Напомним, что сегодня, 17 мая, спикер парламента Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции, после заявления "Народного Фронта" о выходе из нее.
Фракция "Самопомощь" не видит возможности вхождения в новую коалицию.