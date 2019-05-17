БПП хоче створити нову коаліцію

"Якщо цей курс, який буде запропонований депутатами різних фракцій, буде повністю співпадати з тим курсом, якого дотримувався "Блок Петра Порошенка", то все може бути. Якщо після виборів всі опам'яталися і готові далі рухатись тими реформами, які ми разом – і опозиція, і коаліція – голосували, то побачимо", - сказала Луценко.



Щодо ймовірного об’єднання на виборах БПП з "Народним Фронтом", вона прокоментувала, що попри співпрацю, це не означає, що вони повинні йти єдиним списком.



Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, спікер парламенту Андрій Парубій оголосив про припинення існування коаліції, після заяви "Народного Фронту" про вихід з неї.



Фракція "Самопоміч" не бачить можливості входження в нову коаліцію.