БПП будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест Бакулина - нардеп Артюшенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Фракция “Блок Петра Порошенко” будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата от “Оппозиционного блока” Евгения Бакулина. Об этом в эфире “5 канала” заявил народный депутат от “БПП” Игорь Артюшенко, передает УНН.
“Позиция нашей фракции — голосовать за все три представления. Я убежден, что члены фракции будут голосовать и за снятие неприкосновенности, и за задержание, и за арест. Я лично буду голосовать за все три (представление — ред.)”, — заявил Артюшенко.
Как сообщал УНН, парламент может рассмотреть представление Генерального прокурора Украины по нардепа Евгения Бакулина уже в этот четверг. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Иван Винник.