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БПП буде голосувати за зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт Бакуліна – нардеп Артюшенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Фракція “Блок Петра Порошенка” буде голосувати за зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата від “Опозиційного блоку” Євгена Бакуліна. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від “БПП” Ігор Артюшенко, інформує УНН.

“Позиція нашої фракції — голосувати за усі три подання. Я переконаний, що члени фракції будуть голосувати і за зняття недоторканості, і за затримання, і за арешт. Я особисто буду голосувати за усі три (подання — ред.)”, — заявив Артюшенко.

Як повідомляв УНН, парламент може розглянути подання Генерального прокурора України щодо нардепа Євгена Бакуліна вже в цей четвер. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Іван Вінник.

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