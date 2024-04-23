БпЛА повредили дом и машину в российской деревне разумное

В поселке разумное (рф) из-за атаки БпЛА повреждены дом и автомобиль. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

В российском поселке разумное белгородского района в результате прилета в одном дворе частного жилого дома были повреждены окна и фасад здания, а также выбито лобовое стекло одного из автомобилей.

Однако сведений о пострадавших нет.

Сейчас информация о последствиях воздушной атаки уточняется.

Добавим

По информации, в белгороде ПВО сбила несколько воздушных целей.

Российский самолёт "уронил" еще одну авиабомбу на белгородскую область в рф - росСМИ