БпЛА повредили дом и машину в российской деревне разумное

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БпЛА в российском селе разумное белгородской области повредили окна и фасад дома, а также лобовое стекло автомобиля. Обошлось без жертв.
Боты генерируют почти половину интернет-трафика, создавая растущие угрозы
Боты сгенерировали 49,6% всего интернет-трафика в 2023 году, что является самым высоким показателем с момента начала мониторинга в 2013 году, согласно отчету Imperva Bad Bot Report компании Thales.
Великобритания предоставит Украине самый большой пакет военной помощи
Великобритания предоставит Украине самый большой пакет военной помощи, включая боеприпасы, средства противовоздушной обороны, беспилотники, катера, ракеты, транспортные средства и боеприпасы для усиления обороны Украины против российской агрессии.
В Киевской области работает ППО
В Киевской области работают системы противовоздушной обороны из-за обнаруженного движения вражеских БпЛА, а жителям рекомендуют спрятаться в укрытиях и не снимать на видео зенитные установки.
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов.
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Новая группа шахедов из оккупированной рф Херсонской области была замечена на пути в Одессу.
Войска рф продвинулись в Очеретино - DeepState
В Донецкой области российские оккупанты продвинулись вперед в поселке Очеретино.
2 день чемпионата по параплаванию: Украинские параплаватели завоевали 8 медалей
На чемпионате Европы по парному плаванию на Мадейре украинские спортсмены на второй день завоевали 8 медалей, среди которых 4 золотые и 4 бронзовые.
Поклонники Тейлор Свифт устроили "паломничество" в лондонский паб Black Dog: чем особенное это заведение
Поклонники Тейлор Свифт стекались в паб Black Dog в лондонском районе Уоксхолл после того, как он был упомянут в ее новом альбоме, что создало культурный феномен и способствовало росту бизнеса паба.
Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Польши, Австралии, Таиланда, Ганы и Уганды, обсудив сотрудничество и Глобальный саммит мира
Президент Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Польши, Австралии, Таиланда, Ганы и Уганды, обсудив сотрудничество в различных сферах, включая оборону, евроатлантическую интеграцию и подготовку к Глобальному саммиту мира.