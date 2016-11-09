Боевиков-"ветеранов" в "ЛНР" проверяют на наличие незаконного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Боевиков-"ветеранов" проверяют на наличие незаконного стрелкового оружия и боеприпасов в "ЛНР". Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"МГБ ЛНР" и "правоохранительные органы ЛНР" продолжают проводить мероприятия в попытках взять под контроль "незаконный оборот оружия и боеприпасов". На нынешнем этапе проводится массовая проверка боевиков-"ветеранов", которые принимали участие в боевых действиях с весны 2014 года, и по той или иной причине уволены из формирований "ЛНР", - говорится в сообщении.
"Информационное сопротивление" отмечает, что, по оперативным данным "МГБ ЛНР", "на руках" у этой категории граждан - большое количество незарегистрированного стрелкового оружия и боеприпасов.
Как сообщал УНН, двух бывших сотрудников органов прокуратуры Украины, которые предали свою страну и перешли на сторону террористов, будут судить заочно за участие в террористической организации.