Бойовиків-"ветеранів" у "ЛНР" перевіряють на наявність незаконної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 9листопада. УНН. Бойовиків-"ветеранів" перевіряють на наявність незаконної стрілецької зброї та боєприпасів в "ЛНР". Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
"МДБ ЛНР" і "правоохоронні органи ЛНР" продовжують проводити заходи у спробах взяти під контроль "незаконний обіг зброї і боєприпасів". На нинішньому етапі проводиться масова перевірка бойовиків-"ветеранів", які брали участь у бойових діях з весни 2014 року, і з тієї чи іншої причини звільнених з формувань "ЛНР", - йдеться у повідомленні.
“Інформаційний спротив” зазначає, що, за оперативними даними "МДБ ЛНР", "на руках" у цієї категорії громадян - велика кількість незареєстрованої стрілецької зброї та боєприпасів.
Як повідомляв УНН, двох колишніх працівників органів прокуратури України, які зрадили своїй країні та перейшли на бік терористів, судитимуть заочно за участь у терористичній організації.