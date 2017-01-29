Боевики совершили очередной штурм украинских позиций в районе Авдеевки

"На донецком - после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки оккупанты пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступить. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов по Авдеевке, Опытному и Каменке. Танк вел огонь по Песках.

В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить ", - говорится в сообщении.

Кроме того, на мариупольском направлении из минометов различных калибров они обстреливали Красногоровку. С гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вел БТР противника.

Напомним, с начала суток четверо украинских военных погибли, пятеро получили ранения .