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Боевики совершили очередной штурм украинских позиций в районе Авдеевки

Боевики совершили очередной штурм украинских позиций в районе Авдеевки

Киев • УНН

 • 9073 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Оккупанты провели очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На донецком - после массированных обстрелов из минометов в районе Авдеевки оккупанты пытались штурмовать наши позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступить. В течение дня они продолжили обстрелы из минометов по Авдеевке, Опытному и Каменке. Танк вел огонь по Песках.

В 13.45, после обстрелов наших позиций из гранатометов различных калибров, оккупанты совершили очередную попытку выбить наших военных с позиций в районе Авдеевки. Штурм закончился для боевиков неудачей. Враг вынужден был отступить ", - говорится в сообщении.

Кроме того, на мариупольском направлении из минометов различных калибров они обстреливали Красногоровку. С гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Водяное, Широкино, Красногоровку, Талаковку. По Широкино огонь вел БТР противника.

Напомним, с начала суток четверо украинских военных погибли, пятеро получили ранения .

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