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Бойовики здійснили черговий штурм українських позицій в районі Авдіївки

Бойовики здійснили черговий штурм українських позицій в районі Авдіївки

Київ • УНН

 • 9073 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"На донецькому – після масованих обстрілів з мінометів в районі Авдіївки окупанти намагалися штурмувати наші позиції, та, понісши втрати, змушені були відступити. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам’янці. Танк вів вогонь по Пісках.

О 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки. Штурм закінчився для бойовиків невдачею. Ворог змушений був відступити", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони обстрілювали Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Водяне, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР противника.

Нагадаємо, з початку доби четверо українських військових загинуло, п'ятеро зазнали поранень.

Українські Національні Новини

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