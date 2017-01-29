Бойовики здійснили черговий штурм українських позицій в районі Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"На донецькому – після масованих обстрілів з мінометів в районі Авдіївки окупанти намагалися штурмувати наші позиції, та, понісши втрати, змушені були відступити. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів по Авдіївці, Опитному та Кам’янці. Танк вів вогонь по Пісках.
О 13.45, після обстрілів наших позицій з гранатометів різних калібрів, окупанти здійснили чергову спробу вибити наших військових з позицій в районі Авдіївки. Штурм закінчився для бойовиків невдачею. Ворог змушений був відступити", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони обстрілювали Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Водяне, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР противника.
Нагадаємо, з початку доби четверо українських військових загинуло, п'ятеро зазнали поранень.