Боевики заявляют, что ВСУ взяли под контроль село в "серой" зоне на Донбассе. В ООС опровергают
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Боевики заявили, что Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области, расположенное у села Гранитное. Однако в ООС эту информацию опровергли, пишет УНН.
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"Позиции украинских войск остаются неизменными", - сообщили УНН в пресс-центре ООС.
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Сначала информацию начали распространять "военные корреспонденты" боевиков.
Напомним
В начале суток оккупационные войска на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня.