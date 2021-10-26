Бойовики заявляють, що ЗСУ взяли під контроль село в “сірій” зоні на Донбасі. В ООС спростовують
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Бойовики заявили, що Збройні сили України повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка в Донецькій області, яке розташоване біля села Гранітне. Однак в ООС цю інформацію спростували, пише УНН.
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“Позиції українських військ залишаються незмінними”, — повідомили УНН в прессцентрі ООС.
Деталі
Спершу інформацію почали поширювати “військові кореспонденти” бойовиків.
Нагадаємо
На початку доби окупаційні війська на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню.