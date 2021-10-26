Бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На початку доби окупаційні війська на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню. Про це інформують у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Наголошується, що бойовики застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, біля Гранітного окупанти двічі відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Також в районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У штабі інформують, що протягом поточної доби втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було зафіксовано.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, змусивши противника припинити вогневу активність.
Додамо
Упродовж минулої доби, 25 жовтня, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої.