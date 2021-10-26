Бойовики на Донбасі тричі порушили режим "тиші"

Деталі

Наголошується, що бойовики застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, біля Гранітного окупанти двічі відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Також в районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У штабі інформують, що протягом поточної доби втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було зафіксовано.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, змусивши противника припинити вогневу активність.

Додамо

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої.