Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины"

Детали

Отмечается, что боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. В частности, возле Гранитного оккупанты дважды открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Также в районе Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе информируют, что в течение текущих суток потери среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не были зафиксированы.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, заставив противника прекратить огневую активность.

Добавим

За прошедшие сутки, 25 октября, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве.