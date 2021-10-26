Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В начале суток оккупационные войска на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом информируют в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Отмечается, что боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. В частности, возле Гранитного оккупанты дважды открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Также в районе Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В штабе информируют, что в течение текущих суток потери среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не были зафиксированы.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, заставив противника прекратить огневую активность.
Добавим
За прошедшие сутки, 25 октября, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве.