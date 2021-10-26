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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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ООС: поранено двох українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 25 жовтня, внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Про це УНН повідомили у штабі ООС.

ООС: поранено двох українських військових

Деталі

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Кам’янки ворог обстріляв позиції наших воїнів з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. У напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний.

Поточна доба

Станом на 7 годину ранку, 26 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Гранітного російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Нагадаємо

Напередодні окупаційна влада в Донецьку послабила блокаду роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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