ООС: ранены два украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. За прошедшие сутки, 25 октября, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Об этом УНН сообщили в штабе ООС.
Детали
За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное.
Текущее время
На 7 часов утра, 26 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
У Гранитного русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Напомним
Накануне оккупационные власти в Донецке ослабили блокаду работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.