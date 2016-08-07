Боевики за день 22 раза обстреляли позиции сил АТО

Как сообщили в пресс-центре, на донецком направлении российские оккупанты открывали огонь из 120 и 82 мм минометов и гранатометов по нашим укреплениям на участке Красногоровка-Авдеевка. Защитников Луганского враг обстрелял из минометов и крупнокалиберных пулеметов, в Троицком применил гранатометы, а вблизи Красногоровки и Песок задействовал БМП.

"На мариупольском направлении, грубо нарушая Минские соглашения, российские оккупационные войска из 122 мм артиллерии накрывали наши позиции в Майорске. По Марьинке, Водяном и Павлополе враг вел огонь из минометов, по Старогнатовке - из пулеметов крупного калибра, а под Талаковкой из стрелкового оружия. Вражеская бронетехника задействована в Широкино", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что в Луганской области по украинским опорным пунктам в районе Новозвановки и Попасной противник трижды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.