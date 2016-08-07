Бойовики за день 22 рази обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні з опівночі та упродовж дня ситуація в районі проведення АТО залишається неспокійною, але контрольованою. Зафіксовано 22 ворожих обстріли позицій українських армійців. Про це УНН повдіомили у прес-центрі АТО.
Як повідомили у прес-центрі, на Донецькому напрямку російські окупанти відкривали вогонь зі 120 та 82 мм мінометів та гранатометів по наших укріпленнях на ділянці Красногорівка-Авдіївка. Захисників Луганського ворог обстріляв з мінометів та великокаліберних кулеметів, у Троїцькому застосував гранатомети, а поблизу Красногорівки та Пісок задіяв БМП.
"На Маріупольському напрямку, грубо порушуючи Мінські угоди, російські окупаційні війська зі 122 мм артилерії накривали наші позиції у Майорську. По Мар'їнці, Водяному та Павлополю ворог вів вогонь з мінометів, по Старогнатівці – з кулеметів великого калібру, а під Талаківкою зі стрілецької зброї. Ворожа бронетехніка задіяна у Широкиному", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі також зазначили, що на Луганщині по українських опорних пунктах в районі Новозванівки та Попасної супротивник тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.