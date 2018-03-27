Боевики с начала суток совершили 13 обстрелов позиций ВСУ

"В первую половину суток режим "всеобъемлющего перемирия" боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 13 обстрелов позиций сил АТО ... В результате вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по нашим укреплениям вблизи Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском и Гранитном. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты неоднократно применяли по защитникам Авдеевки. Также из крупнокалиберных пулеметов противник дважды открывал огонь по опорным пунктам наших войск неподалеку Павлополя.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 47 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один ни один военнослужащий ВСУ не пострадал.