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Бойовики з початку доби здійснили 13 обстрілів позицій ЗСУ

Бойовики з початку доби здійснили 13 обстрілів позицій ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. З початку доби бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військ на Донбасі, втрат серед наших військових немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“У першу половину доби режим "всеохоплюючого перемир’я" бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 13 обстрілів позицій сил АТО... Внаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів — по наших укріпленнях поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку з гранатометів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському та Гранітному. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти неодноразово застосовували по оборонцях Авдіївки. Також з великокаліберних кулеметів противник двічі відкривав вогонь по опорних пунктах наших військ неподалік Павлополя.

Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 47 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один жоден військовослужбовець ЗСУ не постраждав.

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