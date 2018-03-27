Бойовики з початку доби здійснили 13 обстрілів позицій ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. З початку доби бойовики здійснили 13 обстрілів позицій українських військ на Донбасі, втрат серед наших військових немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“У першу половину доби режим "всеохоплюючого перемир’я" бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 13 обстрілів позицій сил АТО... Внаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, на Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів — по наших укріпленнях поблизу Луганського.
На Донецькому напрямку з гранатометів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському та Гранітному. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти неодноразово застосовували по оборонцях Авдіївки. Також з великокаліберних кулеметів противник двічі відкривав вогонь по опорних пунктах наших військ неподалік Павлополя.
Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 47 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один жоден військовослужбовець ЗСУ не постраждав.