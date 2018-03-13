Боевики с начала суток трижды обстреляли позиции сил АТО, травмирован военный
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. С начала суток боевики на Донбассе осуществили три обстрела позиций сил антитеррористической операции вследствие чего боевую травму получил один украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников, срывая договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано три обстрела позиций сил АТО ... В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На донецком направлении противник применил 82 мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия были обстреляны защитники шахты Бутовка.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военных получили ранения.