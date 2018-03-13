Бойовики з початку доби тричі обстріляли позиції сил АТО, травмовано військового
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. З початку доби бойовики на Донбасі здійснили три обстріли позицій сил антитерористичної операції у наслідок чого бойову травму отримав один український військовий. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників, зриваючи домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано три обстріли позицій сил АТО... Внаслідок ворожого вогню один український воїн отримав бойову травму. Його доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я нашого захисника — задовільний”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на луганському напрямку, по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети.
На донецькому напрямку противник застосував 82 мм міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по опорних пунктах сил АТО неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї були обстріляні захисники шахти Бутівка.
Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових отримали поранення.